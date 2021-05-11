Компания предоставила 30 миллионов доз.

Европейский союз подал новый иск против AstraZeneca. Он может привести к финансовым санкциям в отношении компании.

Читайте такжеПод офисами AstraZeneca прошли протесты за доступную вакцину (фоторепортаж)Об этом пишет Reuters.

ЕС хочет, чтобы AstraZeneca доставила в общей сложности 120 миллионов доз вакцины к концу июня.

В компании заявили, что первый судебный иск ЕС необоснован, так как она выполнила условия контракта.

Юрист ЕС сообщил суду, что в качестве частичной и немедленной компенсации за задержки компания должна доставить 90 миллионов во втором квартале. 30 миллионов доз были получены в конце марта.

Что этому предшествовало

Еврокомиссия судится с британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca из-за нарушения последней соглашения о поставках вакцины от коронавируса.

Спикер ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил, что компания не выполнила некоторые пункты соглашения, а также не разработала "надежную стратегию обеспечения своевременных поставок" вакцины.

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Автор: Людмила Жерновская