Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что государства-члены Евросоюза должны приложить все усилия, чтобы прививки получили как можно больше граждан.

ЕС обеспечен достаточным количеством вакцин от коронавируса для вакцинации не менее 70% взрослых уже в текущем месяце.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

«У меня есть хорошие новости для наших европейских граждан. ЕС сдержал слово. В конце этой недели мы доставили достаточное количество вакцин государствам-членам, чтобы иметь возможность полностью привить не менее 70% взрослых еще в этом месяце. До завтра около 500 млн доз вакцин будут распределены в регионы Европейского Союза», - сказала она.

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По словам фон дер Ляйен, кампания по вакцинации против COVID-19 в ЕС чрезвычайно ускорилась с начала года.

«Наш общий подход - это успех. Из этого кризиса мы выйдем только вместе. COVID-19 еще не побежден. Но мы готовы поставить большее количество вакцин, в том числе против новых вариантов (коронавируса)», - добавила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что государства-члены Евросоюза должны приложить все усилия, чтобы прививки получили как можно больше граждан.

Как сообщал УНИАН, 10 июня фон дер Ляйен заявила, что в Европейском Союзе от коронавирусной болезни уже полностью вакцинированы более 100 млн взрослого населения.

Вакцинация от коронавируса в ЕС: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко