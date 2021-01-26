Часто бывает так, что днем тебя очень сильно тянет в мягкую кроватку. Кто-то поддается этому искушению, а некоторые противостоят ему из последних сил, и вот кто делает правильно.
Китайские ученые исследовали сон 2214 здоровых людей в возрасте от 60 лет. Одни из подопытных регулярно ложились спать после обеда, а другие отказывались от дневного отдыха, пишет ПМ.
Читайте такжеИз-за нехватки физических нагрузок ежегодно умирает до 5 миллионов человек-ВОЗ
Эксперты следили за их состоянием здоровья, обращая внимание на различия когнитивных способностей участников эксперимента. Оказалось, что короткий дневной сон действительно приносит пользу организму.
По данным специалистов, подобный отдых способен положительно влиять на способность людей быстро говорить, запоминать, а также на их ориентацию в пространстве. Кроме того, дневной сон улучшает эмоциональное состояние человека.
Заметим, что ряд врачей рекомендуют засыпать не позже 15:00 и всего лишь на часок, чтобы организм успел отдохнуть, но при этом ты не будешь чувствовать себя выжатым лимоном.
Другие новости на тему
- Китайский врач назвал наиболее вредные для здоровья позы во время сна
- Богатые люди дольше спят по ночам - исследование
- Шведские ученые выяснили, что тяжелые одеяла помогают людям с депрессией лучше спать
- Затяжной сон при депрессии ухудшает симптомы - ученые
- Специалисты рассказали, почему полезно класть лимон рядом с кроватью
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram