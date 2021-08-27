На голодный желудок не нужно вступать в какие-либо дискуссии и пререкания, так как из-за сниженного уровня глюкозы человек не всегда способен контролировать собственные эмоции.

Существуют некоторые виды занятий, которые не рекомендуется выполнять на голодный желудок.

Как рассказал индийский диетолог, не стоит пить чай или кофе после того, как человек проснулся и еще ничего не съел. Кофеин способен негативно воздействовать на организм, увеличивая показатель кислотности в желудке.

По мнению диетологов из Индии, также нельзя употреблять алкоголь на голодный желудок, так как он гораздо быстрее проникает в кровь и провоцирует сильнейшее отравление этанолом.

Не лучшим выбором будет жевание жвачки, если до этого вчеловек ничего не ел, поскольку она стимулирует выделение желудочного сока. Но пищи в желудке нет, и выделенная кислота начинает разъедать слизистую пустого желудка. А это прямой путь к язве.

Читайте такжеУченые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят естьТакже индийский диетолог дал совет о том, когда следует ходить за продуктами - этого не нужно делать на голодный желудок. Это подтверждают сразу несколько проведенных в США исследований. Они показали, что голодные люди в магазинах покупают гораздо больше продуктов, делая выбор в пользу пищи, которая содержит максимум калорий.

Кроме этого, на голодный желудок не нужно вступать в какие-либо дискуссии и пререкания, так как из-за сниженного уровня глюкозы человек не всегда способен контролировать собственные эмоции. А такие споры могут закончится не очень хорошо, передает medikforum.

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Автор: Ирина Погорелая