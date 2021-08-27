Существуют некоторые виды занятий, которые не рекомендуется выполнять на голодный желудок.
Как рассказал индийский диетолог, не стоит пить чай или кофе после того, как человек проснулся и еще ничего не съел. Кофеин способен негативно воздействовать на организм, увеличивая показатель кислотности в желудке.
По мнению диетологов из Индии, также нельзя употреблять алкоголь на голодный желудок, так как он гораздо быстрее проникает в кровь и провоцирует сильнейшее отравление этанолом.
Не лучшим выбором будет жевание жвачки, если до этого вчеловек ничего не ел, поскольку она стимулирует выделение желудочного сока. Но пищи в желудке нет, и выделенная кислота начинает разъедать слизистую пустого желудка. А это прямой путь к язве.
Читайте такжеУченые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят естьТакже индийский диетолог дал совет о том, когда следует ходить за продуктами - этого не нужно делать на голодный желудок. Это подтверждают сразу несколько проведенных в США исследований. Они показали, что голодные люди в магазинах покупают гораздо больше продуктов, делая выбор в пользу пищи, которая содержит максимум калорий.
Кроме этого, на голодный желудок не нужно вступать в какие-либо дискуссии и пререкания, так как из-за сниженного уровня глюкозы человек не всегда способен контролировать собственные эмоции. А такие споры могут закончится не очень хорошо, передает medikforum.
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