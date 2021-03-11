Жительница британского города Портсмут, графство Гэмпшир, лишилась девственности на пятом месяце беременности.
Об этом сообщает телеканал 7 News.
Николь Мур страдала вагинизмом - состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует половому акту.
«Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше, и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось», - рассказала Мур.
Несмотря на это, они нашли другие способы близости и стали избегать традиционных сексуальных контактов.
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«Однажды на работе я ощутила ужасную изжогу и боль в груди. Моя начальница предположила, что я беременна», - сообщила девушка.
Та объяснила Мур, что забеременеть можно даже без проникновения – если сперма попала на ее половые органы. В результате британка получила положительный результат теста на беременность.
«Многие до сих пор говорят мне, что я Дева Мария, и это меня веселит», - рассказала она.
Во время беременности Мур поставили диагноз «вагинизм». Британка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности. В результате ребенок появился на свет здоровым.
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