Начальница объяснила британке Николь Мур, что забеременеть можно даже без проникновения – если сперма попала на ее половые органы.

Жительница британского города Портсмут, графство Гэмпшир, лишилась девственности на пятом месяце беременности.

Об этом сообщает телеканал 7 News.

Николь Мур страдала вагинизмом - состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует половому акту.

«Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше, и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось», - рассказала Мур.

Несмотря на это, они нашли другие способы близости и стали избегать традиционных сексуальных контактов.

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«Однажды на работе я ощутила ужасную изжогу и боль в груди. Моя начальница предположила, что я беременна», - сообщила девушка.

Та объяснила Мур, что забеременеть можно даже без проникновения – если сперма попала на ее половые органы. В результате британка получила положительный результат теста на беременность.

«Многие до сих пор говорят мне, что я Дева Мария, и это меня веселит», - рассказала она.

Во время беременности Мур поставили диагноз «вагинизм». Британка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности. В результате ребенок появился на свет здоровым.

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Автор: УНИАН