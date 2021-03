Исследователи из Калифорнийского университета доказали, что получающие информацию с рождения на двух языках младенцы более активно интересовались речью, ориентированной на них.

Некоторые папы и мамы волнуются, что одновременный разговор при младенцах на двух языках не позволит им нормально научиться разговаривать ни на одном. Но новое исследование показало, что билингвы развиваются абсолютно правильно.

Читайте такжеУченые посчитали, что в мире рождается больше близнецов, чем 40 лет назадМногие эксперты в области развития ребенка говорят о том, как полезно говорить с малышом сразу на двух языках. Таким образом он с рождения усвоит два языка и станет билинговой, что очень поможет ему в жизни. Это еще и отличная тренировка для мозга, однако некоторые родители считают, что при таком подходе ребенок может не научиться нормально разговаривать вообще ни на одном языке, постоянно путая слова.

Исследователи из Калифорнийского университета доказали, что получающие информацию с рождения на двух языках младенцы более активно интересовались речью, ориентированной на них. То есть проявляли интерес тогда, когда взрослые сами подражали разговору малышей.

Конечно, сложно не начать сюсюкать с малышом. И у многих это чисто подсознательное действие, однако оно вполне оправданно, как и показало исследование. Его авторы установили, что младенцы уделяют больше внимания именно такой манере речи взрослых, и не имеет никакого значения, на каком языке с ними сюсюкаются. Следовательно, если родители будут это делать на двух языках, малыши прекрасно обучатся обоим.

Исследование уже прошло независимую научную оценку и было опубликовано в журнале Advances in Methods and Practices in Psychological Science, передает medikforum. Оно доказывает, что двуязычные младенцы активно интересуются так называемым детским лепетом в изображении взрослых. И усваивают информацию о языке, обучаюсь новым словам сразу на двух языках, вполне хорошо.

Автор: Ирина Погорелая