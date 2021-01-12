Россиянин Денис Бейсовский был известен своими обзорами на компьютерные игры.

Российский видеоблогер Денис Бейсовский, рассказывавший о компьютерных играх, умер из-за осложнений после коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом РБК сообщил его отец Юрий Судаков.

«Да, действительно, скончался от последствий коронавирусной инфекции. 24 декабря попал в больницу, 2 января его выписали, скончался дома. Он изначально попал в больницу с поражением легких в 75%. Недолечили, на мой взгляд», - рассказал он.

Отец сообщил, что Дениса выписали из больницы, несмотря на тяжелое состояния. Повторную компьютерную томографию ему не делали, а его состояние продолжало ухудшаться.

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Ранее в Twitter Денис Бейсовский писал, что в декабре он переболел коронавирусом. На фоне заболевания у него развилась пневмония.

2 января блогер сообщил, что его ожидает курс реабилитации. Спустя два дня он опубликовал видео, где сообщил о низкой сатурации кислорода в крови.

Денис Бейсовский известен по своему основному каналу на YouTube (158 тыс. подписчиков) про игры.

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Автор: Денис Прядко