Российский видеоблогер Денис Бейсовский, рассказывавший о компьютерных играх, умер из-за осложнений после коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом РБК сообщил его отец Юрий Судаков.
«Да, действительно, скончался от последствий коронавирусной инфекции. 24 декабря попал в больницу, 2 января его выписали, скончался дома. Он изначально попал в больницу с поражением легких в 75%. Недолечили, на мой взгляд», - рассказал он.
Отец сообщил, что Дениса выписали из больницы, несмотря на тяжелое состояния. Повторную компьютерную томографию ему не делали, а его состояние продолжало ухудшаться.
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Ранее в Twitter Денис Бейсовский писал, что в декабре он переболел коронавирусом. На фоне заболевания у него развилась пневмония.
2 января блогер сообщил, что его ожидает курс реабилитации. Спустя два дня он опубликовал видео, где сообщил о низкой сатурации кислорода в крови.
Денис Бейсовский известен по своему основному каналу на YouTube (158 тыс. подписчиков) про игры.
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