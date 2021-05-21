Более 2,5 тысячи женщин, ставших жертвами некачественных имплантов для груди, получат компенсацию. Таково решение французского суда.

Компенсация за некачественные грудные импланты. Французский суд вынес приговор, который повлияет на жизнь тысяч женщин во всем мире.

Как говорится в сюжете ТСН, судьи признали - жертвы французской компании-производителя некачественных имплантов могут претендовать на компенсации.

Клиентками фирмы с 2001 до 2010 года было около 400 тысяч женщин. Из них 2700 - стали участницами коллективного иска. В теле кое-кого из них импланты разорвались, кое-кто страдал от боли и сопутствующих хронических болезней.

Когда в 2010 году стало известно, что производитель использовал в имплантах промышленный силикон, который не разрешено применять на людях, компанию ликвидировали, а ее директор попал за решетку. И сейчас тысячи женщин по всему миру могут обратиться за компенсацией.

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Больше всего пострадавших - в Латинской Америке, особенно в Колумбии, где жертвами могли стать около 60 тысяч женщин. В Британии от некачественных имплантов пострадали около 47 тысяч.

Десять лет назад возбудили дело против TUV Rheinland, которая выдала европейский сертификат качества имплантам от PIP. Однако юристы немецкой компании поставили под сомнение решение французского суда за то, что он признал TUV Rheinland причастной к скандалу, "пусть даже частично". Там утверждают, что компания действовала согласно всем регуляциям, и не знала, что импланты PIP представляют угрозу.

Ожидается, что решение суда будет иметь более широкие последствия для почти 20 тысяч женщин, которые судятся по похожим делам во Франции.

Жан Спеве, одна из таких женщин, получила импланты PIP после мастэктомии из-за рака груди. Узнав о решении суда, она заявила, что чувствует себя "возвышенной и усталой".

"Это был долгий путь, - говорит она, пишет Украинская служба ВВС. - Мы были то в суде, то нет. И это было трудно для женщин, у которых есть проблемы со здоровьем и много других обязанностей. PIP оставил отпечаток на всей нашей жизни. И избежать этого было невозможно".

У Жан болели суставы, была постоянная усталость после того, как ей вставили импланты. А после того, как их вытащили, стало понятно, что из них в тело попадал некачественный силикон.

"20 лет назад я получила импланты PIP, а они до сих пор влияют на мою жизнь, даже сегодня", - говорит Жан.

Оливье, адвокат, который представлял Жан Спеве и еще около 2700 других женщин по этому делу, заявил, что этот день является историческим для пострадавших и для защиты прав женщин в целом. Он утверждает, что компания должна выплатить полную сумму компенсаций всем жертвам.

Кроме того, в результате этого дела пластические хирурги создали реестр имплантов, чтобы улучшить безопасность пациентов.

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Автор: Виктория Гордиенко