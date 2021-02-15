Примечательно, что наибольшую пользу оплачиваемый декрет принес женщинам с невысоким уровнем дохода.

Во многих странах мира оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком появился сравнительно недавно. Новое исследование наглядно показывает важность длительного восстановления для молодой матери.

Как пишет 24 канал со ссылкой на American Economic Association, исследователи проанализировали состояние здоровья женщин в Норвегии, которые родили до 1977 года, когда был принят закон об оплачиваемом отпуске в связи с беременностью и уходу за ребенком, и после.

Читайте такжеУкраинцам с детьми дадут денег на нянь: новые подробности

Сегодня в этой стране матерям предоставляется 46 недель отпуска с сохранением 100% зарплаты, или 56 недель при условии выплаты 80%. Ученые сосредоточились на изучении долгосрочных последствий этой социальной реформы.

Ученые в первую очередь оценивали биометрические данные участниц исследования: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина, диабетический статус, а также психическое состояние здоровья и вредные привычки.

Результаты убедительно доказали пользу декретного отпуска:

ИМТ был на 2,5-3% ниже по сравнению с женщинами, родившими до принятия закона об оплачиваемом декретном отпуске;

у них был на 10% меньше риск развития гипертонии;

они реже курили (16-18%);

больше занимались спортом (14-20%).

В целом, эти женщины были значительно здоровее вплоть до 40 лет.

Примечательно, что наибольшую пользу оплачиваемый декрет принес женщинам с невысоким уровнем дохода, которые до принятия закона не могли себе позволить долго сидеть в отпуске с ребенком за свой счет. В то же время анализ финансового положения участниц исследования не выявил больших изменений в доходах и занятости у женщин до и после социальной реформы.

Ученые считают, что целебный эффект декрета заключается в первую очередь в снижении уровня стресса, возможности физического и морального восстановления, а также грудное вскармливание очень важно как для матери, так и для малыша.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН