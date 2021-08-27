Правительству удалось обуздать пандемию.

С 10 сентября коронавирус в Дании прекратят классифицировать как "болезнь, которая представляет серьезную угрозу для общества", а это означает отмену действующих карантинных ограничений.

Об этом пишет The Local со ссылкой на пресс-релиз Минздрава Дании.

В Минздраве пояснили, что высокий уровень вакцинации в стране, особенно среди граждан из "групп риска", радикально изменил риски, связанные с коронавирусом.

С 1 сентября в стране отменят обязательное предъявление COVID-пропусков для посещения ресторанов и баров, а также отменят запрет на посещение ночных клубов.

Читайте такжеВ ВОЗ прогнозируют новую волну коронавируса осенью (видео)С 10 сентября в Дании футбольные матчи и другие многочисленные события под открытым небом можно будет посещать без документов, удостоверяющих полное прохождение вакцинации.

Однако изменения в карантине касаются непосредственно самой страны и никак не скажутся на правилах въезда в Данию.

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Автор: Иван Бойко