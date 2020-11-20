Билл Гейтс также опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что в ближайшие шесть-восемь месяцев хороших новостей о борьбе с пандемией COVID-19 ждать не стоит.

Об этом сообщает Daily Beast.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например, держаться подальше от друзей, делать все труднее», - сказал Гейтс.

«В течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими. После этого объем (выработки – ред.) вакцины увеличится, и в конце туннеля загорится свет», - добавил он.

Кроме того, Гейтс в очередной раз опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

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Автор: Денис Прядко