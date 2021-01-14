Прививку Эрдоган получил в городской больнице Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую дозу вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac.

Об этом сообщает Haberturk.

Читайте также"2021 будет годом пандемии": в ВОЗ заявили, что победить коронавирус пока не удастся

Прививку Эрдоган получил в городской больнице Анкары и сразу поспешил написать об этом на своем канале в Telegram. Вторую дозу турецкий глава получит за 28 дней.

Накануне страна одобрила CoronaVac для экстренного введения. Вчера вакцину ввели министру здравоохранения и другим сотрудникам Минздрава Турции.

Китайская вакцина для украинцев

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН