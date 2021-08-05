Сторонники трезвости утверждают, что пиво так же вредно, как и любой другой алкоголь. Настаивают на фактах: из-за пива мужчина превращается в женщину и наоборот, к тому же, пивной алкоголизм никто не отменял. Поклонники хмельного напитка, наоборот, приводят в пример массу положительных сторон употребления пива и даже занимаются пивной йогой.
Мы разберемся, в чем польза и вред пива и как его пить, чтобы это было безопасно. Кстати, 6 августа отмечается Международный день пива, который и вы можете отметить бокалом "пенного".
- Чем полезно пиво - положительная сторона
- Вред пива - коварный состав напитка
- Вред пива для мужчин и женщин
- Почему от пива толстеют и как этого избежать
- Безалкогольное - значит безвредное?
- Кому нельзя пить пиво категорически
Чем полезно пиво - положительная сторона
Японские ученые выяснили, что в пиве содержится ксантогумол - вещество, которое защищает человека от онкологии и бережет мозг от возрастных изменений. К тому же, пиво выводит из организма алюминий, а при регулярном употреблении снижает вероятность возникновения камней в почках. Напиток содержит калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь, витамины В1 и В2 (в литре пива - 50% от дневной нормы), витамин С (в литре - 70% от дневной нормы). Дополнительно - пополняет запас фолиевой и никотиновой кислоты.
Хмель и ячмень содержат кремний, который сохраняет плотность костей, эластичность суставов, положительно влияет на мозг. Но есть загвоздка - процесс брожения уменьшает количество полезных веществ и тогда пиво действует, наоборот, разрушительно.
Вред пива - коварный состав напитка
Кроме пользы, есть и вредные вещества: сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Именно из-за них вы чувствуете опьянение (нарушение координации, спутанность сознания). При регулярном употреблении развиваются признаки алкоголизма. Повышается тревожность, появляется тремор рук, лень, агрессия, лживость, замедленная реакция.
Кобальт в составе пива приводит к сердечной недостаточности, причем, вне зависимости от возраста.
Вред пива для мужчин и женщин
Фитогормоны в составе напитка приводят к изменениям в организме. Мужчина превращается в женщину: увеличивается живот, растут грудные железы, мышцы теряют тонус. Человек стареет быстрее, сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается.
Снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией, в итоге наступает импотенция.
Читайте такжеУченые назвали пять факторов, уменьшающих размер мозга человекаЖенщины также меняются внешне: появляются усики, кожа приобретает землистый оттенок, на лице становятся видны капилляры. Голос грубеет, а фигура обретает угловатые очертания. Большое количество пива в рационе приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с вынашиванием ребенка.
Женщины, которые страдают пивным алкоголизмом, чаще других подвергаются развитию рака молочной железы.
Почему от пива толстеют и как этого избежать
Появление "пивного животика" - распространенное явление у мужчин. Тем не менее, это не норма.
Если не выходить за рамки дозволенного, то светлое пиво действует положительно:
- улучшает пищеварительные процессы;
- стимулирует выделение желудочного сока;
- помогает переваривать пищу;
- ускоряет обмен веществ.
Темное пиво по калорийности схоже с обезжиренным молоком или любым газированным напитком. Чаще всего, мы набираем вес не из-за пива, а из-за закусок: сушеной рыбы, чипсов и орехов. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает рецепторы пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Это причина, по которой нам хочется есть.
Безалкогольное - значит безвредное?
Надпись "0%" на банке с пивом обманчива. Небольшое содержание спирта в составе присутствует - около 1.5%. То есть, последствия для организма будут такими же, просто в меньших масштабах. К тому же, в безалкогольном пиве больше кобальта, а это - нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Кому нельзя пить пиво категорически
- детям и подросткам до 18 лет;
- беременным (игнорирование совета может повлиять на предрасположенность ребенка к алкоголизму);
- при планировании беременности;
- во время кормления грудью;
- людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Все остальные люди могут порадовать себя "пенным", но в пределах нормы: для мужчин - 1 литр, для женщин - 500 мл. Ежедневно, конечно, делать это не стоит.
Вас также может заинтересовать: