Рассказываем, как употреблять пиво, чтобы не "заработать" алкоголизм

Сторонники трезвости утверждают, что пиво так же вредно, как и любой другой алкоголь. Настаивают на фактах: из-за пива мужчина превращается в женщину и наоборот, к тому же, пивной алкоголизм никто не отменял. Поклонники хмельного напитка, наоборот, приводят в пример массу положительных сторон употребления пива и даже занимаются пивной йогой.

Мы разберемся, в чем польза и вред пива и как его пить, чтобы это было безопасно. Кстати, 6 августа отмечается Международный день пива, который и вы можете отметить бокалом "пенного".

Чем полезно пиво - положительная сторона

Японские ученые выяснили, что в пиве содержится ксантогумол - вещество, которое защищает человека от онкологии и бережет мозг от возрастных изменений. К тому же, пиво выводит из организма алюминий, а при регулярном употреблении снижает вероятность возникновения камней в почках. Напиток содержит калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь, витамины В1 и В2 (в литре пива - 50% от дневной нормы), витамин С (в литре - 70% от дневной нормы). Дополнительно - пополняет запас фолиевой и никотиновой кислоты.

Хмель и ячмень содержат кремний, который сохраняет плотность костей, эластичность суставов, положительно влияет на мозг. Но есть загвоздка - процесс брожения уменьшает количество полезных веществ и тогда пиво действует, наоборот, разрушительно.

Вред пива - коварный состав напитка

Кроме пользы, есть и вредные вещества: сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Именно из-за них вы чувствуете опьянение (нарушение координации, спутанность сознания). При регулярном употреблении развиваются признаки алкоголизма. Повышается тревожность, появляется тремор рук, лень, агрессия, лживость, замедленная реакция.

Кобальт в составе пива приводит к сердечной недостаточности, причем, вне зависимости от возраста.

Вред пива для мужчин и женщин

Фитогормоны в составе напитка приводят к изменениям в организме. Мужчина превращается в женщину: увеличивается живот, растут грудные железы, мышцы теряют тонус. Человек стареет быстрее, сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается.

Снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией, в итоге наступает импотенция.

Читайте такжеУченые назвали пять факторов, уменьшающих размер мозга человекаЖенщины также меняются внешне: появляются усики, кожа приобретает землистый оттенок, на лице становятся видны капилляры. Голос грубеет, а фигура обретает угловатые очертания. Большое количество пива в рационе приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с вынашиванием ребенка.

Женщины, которые страдают пивным алкоголизмом, чаще других подвергаются развитию рака молочной железы.

Почему от пива толстеют и как этого избежать

Появление "пивного животика" - распространенное явление у мужчин. Тем не менее, это не норма.

Если не выходить за рамки дозволенного, то светлое пиво действует положительно:

улучшает пищеварительные процессы;

стимулирует выделение желудочного сока;

помогает переваривать пищу;

ускоряет обмен веществ.

Темное пиво по калорийности схоже с обезжиренным молоком или любым газированным напитком. Чаще всего, мы набираем вес не из-за пива, а из-за закусок: сушеной рыбы, чипсов и орехов. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает рецепторы пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Это причина, по которой нам хочется есть.

Безалкогольное - значит безвредное?

Надпись "0%" на банке с пивом обманчива. Небольшое содержание спирта в составе присутствует - около 1.5%. То есть, последствия для организма будут такими же, просто в меньших масштабах. К тому же, в безалкогольном пиве больше кобальта, а это - нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Кому нельзя пить пиво категорически

детям и подросткам до 18 лет;

беременным (игнорирование совета может повлиять на предрасположенность ребенка к алкоголизму);

при планировании беременности;

во время кормления грудью;

людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Все остальные люди могут порадовать себя "пенным", но в пределах нормы: для мужчин - 1 литр, для женщин - 500 мл. Ежедневно, конечно, делать это не стоит.

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Автор: Кристина Кащавцева