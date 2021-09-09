Впервые культивировать грушу начали в Древней Греции

Точная дата происхождения неизвестна - историки говорят, что растение появилось очень давно. Существуют летние, осенние и зимние сорта груш. Летние собирают в августе, осенние - в сентябре - начале октября, а зимние - весь октябрь. Причем, хранить зимнюю грушу можно до февраля.

Ранее мы рассказывали, какой бывает консервация из груши и как сделать пирог из груши, сегодня поговорим о пользе фрукта.

Польза груши - кому и сколько можно ее употреблять

Один плод содержит в себе до 20% от дневной нормы клетчатки для человека. Этот компонент стимулирует перистальтику кишечника, улучшает работу ЖКТ. Груша помогает тем, кто страдает от запоров, даруя человеку возможность естественным путем избавиться от всего накопившегося. Кроме того, плоды груши снижают уровень холестерина в крови.

Груши такие же сладкие, как и яблоки, но более полезные, так как в составе есть сорбит. Вещество-сахарозаменитель абсолютно безопасен для диабетиков, поэтому, если у вас стоит такой диагноз, лучше употребляйте в пищу груши, а не яблоки.

Читайте такжеПольза и вред сливы: как выбирать фрукт, кому можно и нельзя его употреблятьФлавоноиды, которые содержатся в кожице фрукта, благотворно влияют на сосуды и сердце - снижают ломкость капилляров и повышают эластичность красных клеток крови. Более того, флавоноиды обладают антисептическим действием.

Арбутин в составе борется с бактериями и даже помогает вылечиться от инфекций мочеполовых путей. Калий ускоряет процесс, обеспечивая мочегонный эффект. Кожица груши одновременно может и закрепить, и ослабить стул. Активные вещества в мякоти стимулируют опорожнение и, если злоупотреблять фруктом, то подарят незабываемое знакомство с диареей. А вот кожица и грушевый отвар, наоборот, известны своими укрепляющими свойствами.

Вред груши - кому нельзя употреблять фрукт

Несмотря на то, что груша считается более-менее безопасной для диабетиков, употреблять ее нужно в меру. Детям и аллергикам также давать осторожно, так как многие вещества в составе плода могут спровоцировать реакцию. Есть грушу лучше в сезон, иначе рискуете приобрести фрукт, обработанный канцерогенами.

Отказаться от покупки и дегустирования плодов стоит людям, у которых есть заболевания ЖКТ: гастрит, язва, панкреатит и другие. Помните, что, даже если вам можно есть грушу, натощак делать этого не стоит - фрукт раздражает слизистую кишечника. Ни в коем случае не запивайте плоды водой - спровоцируете процесс брожения в организме.

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Автор: Кристина Кащавцева