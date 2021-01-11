Медик пояснил, что глобальные вспышки новых болезней связаны с попыткой людей колонизировать и окультурить новые территории.

Миру следует готовиться к новым пандемиям.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" выразил иммунолог из США Янко Николич-Жугич. Он отметил, что глобальные вспышки новых болезней связаны с попыткой людей колонизировать и окультурить новые территории.

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"Пока человечество продолжает вторжение на новые территории с попытками насильно колонизировать и окультурить их, мы будем иметь дело с опасностью и невиданными ранее вирусами. Можем ли мы оставить их в покое? Это сложный вопрос, на который у меня нет разумного ответа. Поэтому пора готовиться к новым пандемиям", - сказал медик.

Новые штаммы коронавируса COVID-19

19 декабря 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.

10 января Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

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Автор: Андрей Василюк