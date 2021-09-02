Пациентам, которые лечатся от стресса в больнице Бругманна, одной из крупнейших в бельгийской столице, предложат бесплатное посещение нескольких государственных музеев.

Врачи в Брюсселе смогут назначить посещение музеев в рамках трехмесячного испытания, призванного восстановить психическое здоровье на фоне пандемии коронавируса.

Пациентам, которые лечатся от стресса в больнице Бругманна, одной из крупнейших в бельгийской столице, будет предложено бесплатное посещение пяти государственных музеев города, охватывающих темы от моды до канализации.

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Результаты пилотного проекта будут опубликованы в 2022 году с намерением продолжить инициативу, если удастся облегчить симптомы выгорания и другие формы психических расстройств, передает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Дельфина Хауба, руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе, сказала, что ее вдохновила схема в Квебеке, где врачи могут назначить пациентам до 50 посещений музеев в год.

В брюссельском проекте посещения музеев будут назначены отдельным людям и группам стационаров в больнице Бругманна.

"Кризис COVID - 19, подчеркивающий стресс, выгорание и другие патологии, подтвердил актуальность такого проекта", - отметила Хауба.

Привлеченные заведения будут включать финансируемые государством музеи на Гран-Плас, Музей Моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетта, Музей канализации возле железнодорожной станции Миди и Гардероб Манекен-Пис, рядом со статуей писающего мальчика. Центр современного искусства на площади Святой Екатерины также является частью проекта.

Хауба надеется, что частные музеи и коллекции искусства предоставят свои услуги в будущем.

"Было доказано, что искусство может быть полезным для здоровья, как психического, так и физического", – добавила она.

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Автор: Ирина Погорелая