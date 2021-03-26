Аналитики прогнозируют, что как минимум Европа, США и некоторые другие регионы могут очень скоро стать зонами без курильщиков.

Вполне возможно, что через 10-20 лет на многих рынках больше не останется людей, которые курят. Так считают аналитики компании Jefferies. При этом, правительства и табачные компании в этом процессе на одной стороне.

Ведь, как пишет Bloomberg, страны устанавливают цели по отказу от курения. А компании подталкивают курильщиков перейти на другие продукты с меньшим риском для здоровья.

"Несмотря на то, что амбиции табачных компаний и регуляторов все больше совпадают, во многих странах отсутствие курильщиков может стать реальностью за одно поколение", - сказал аналитик Оуэн Беннет.

Читайте такжеЭксперты рассказали о новых данных в борьбе с эпидемией курения на конференции SRNT 2021Citigroup Inc тоже считает, что сигареты скоро могут стать устаревшим явлением. Эксперты корпорации ожидают, что к 2050 году все бросят курить по крайней мере в США, в части Европы, в Австралии и значительной части Латинской Америки. Это при условии, что текущие темпы сокращения такой формы употребления табака сохранятся в ближайшие десятилетия.

"Курение падало в течение последних 5 лет из-за явления, которое мы называем ESG-удушением. Речь идет о давлении со стороны социальных подходов, регулирования и налогообложения", - сказал аналитик Citigroup Адам Спилмен.

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Перевод: Лесь Дымань