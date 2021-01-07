Там отметили, что без усиленного контроля за распространением нового штамма коронавируса службы здравоохранения испытают дополнительную нагрузку.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании и отличающийся более высокой скоростью распространения, обнаружен в 22 странах европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеУченые прогнозируют рост смертности из-за британского штамма коронавирусаОб этом сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Всего в зону ответственности бюро входят 53 государства, в том числе страны бывшего СССР в Средней Азии, а также Турция и Израиль.

Клюге сказал, что без усиленного контроля за распространением нового штамма коронавируса службы здравоохранения испытают дополнительную нагрузку.

Он предложил тщательней следовать мерам, «с которыми мы все уже знакомы» — в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать собраний. По его словам, мобилизация здравоохранения и меры социальной поддержки помогут «сгладить отвесную вертикаль» на графиках заболеваемости в некоторых странах.

Глава европейского офиса ВОЗ не уточнил, в каких странах региона был обнаружен новый штамм коронавируса, передает kommersant.

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Автор: УНИАН