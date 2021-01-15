Вероятность повторного заболевания невелика, однако риск передать инфекцию сохраняется, говорится в исследовании.

Люди, которые переболели коронавирусом, могут дальше передавать заболевание другим.

К такому выводу пришли авторы исследования из Института общественного здоровья Великобритании, передает ТСН.

По их данным, инфекция может оставаться в горле и носу.

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"Исследование показало, что люди, которые были инфицированы COVID-19 раньше, скорее всего, будут защищены от повторного заражения в течение нескольких месяцев, однако эксперты предупреждают, что люди с иммунитетом все еще могут переносить вирус в носу и горле и поэтому есть риск передачи другим людям", - говорится в исследовании.

Как говорится в исследовании, иммунитет, приобретенный "естественным путем", обеспечивает 83% защиты от повторного заражения коронавирусом, по сравнению с людьми, которые не болели COVID-19. Иммунитет сохраняется не менее пяти месяцев с момента первого заболевания, отмечается в исследовании.

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Автор: УНИАН