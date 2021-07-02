Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальной силе изгиба".

В Великобритании 40-летний пациент сломал пенис и вошел в историю медицины.

Как сообщает The Independent, этот случай стал первой задокументированной историей подобной болезни в британской медицине.

Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальной силе изгиба".

Основной и наиболее распространенный признак травмы - сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренное напряжение и отек.

Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв - три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.

Читайте такжеГрецкие орехи повышают мужское либидо и улучшают качество спермы - исследование

По данным исследований, до 88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко