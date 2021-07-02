В Великобритании 40-летний пациент сломал пенис и вошел в историю медицины.
Как сообщает The Independent, этот случай стал первой задокументированной историей подобной болезни в британской медицине.
Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальной силе изгиба".
Основной и наиболее распространенный признак травмы - сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренное напряжение и отек.
Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв - три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.
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По данным исследований, до 88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.
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