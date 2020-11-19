По мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки.

Ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей и получилось это сделать с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры.

Читайте такжеБрокколи способен замедлить процесс старения - ученыеИсследование опубликовано в научном журнале Aging. По мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки. Чем больше возраст человека и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Из-за сокращения теломеров клетка утрачивает способность к делению и становится старой — сенесцентной. Такие клетки не выполняют своих функций, но не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации, вследствие чего организм в целом и стареет. Поэтому многие исследователи в этой области ставили себе задачу найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток, передает kommersant.

Ученые из Университета Тель-Авива установили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломеров увеличивается на 20%. В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом. По оценкам ученых, сейчас теломеры участников исследования достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, такая терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации новых здоровых клеток. При этом предшествующие этому исследованию опыты на животных показали, что удаление сенесцентных клеток из организма продлевает жизнь более чем на треть.

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Автор: УНИАН