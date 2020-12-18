Бразильский лидер известен своей скептической позицией в отношении коронавирус.

Президент Бразилии Жаир Болсонару предположил, что вакцина от коронавируса от Pfizer-BioNTech может превратить людей в крокодилов или даже "бородатых дам".

Об этом он заявил во время своего выступления.

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Бразильский лидер известен своей скептической позицией в отношении коронавирус. До недавнего времени он называл его "небольшим гриппом", а когда инфицировался сам – нарушал самоизоляцию, выгуливая страусов.

"В контракте с Pfizer четко сказано: мы не несем ответственности за какие-либо побочные эффекты. Если вы превратитесь в крокодила - это ваша проблема... Если вы станете сверхчеловеком, если у женщины начнет расти борода или если мужчина начнет говорить женским голосом... Они не будут иметь к этому никакого отношения", – заявил Болсонару.

Кампания по вакцинации населения в Бразилии, обещает президент, будет бесплатной, но не обязательной.

Бразилия сейчас в мировых лидерах по темпам распространения коронавируса.

O presidente Jair Bolsonaro revela um dos seus medos sobre a vacina contra Covid-19: transformar seres humanos em jacarés pic.twitter.com/5LCHfCnlYV — Samuel Pancher (@SamPancher) December 17, 2020

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики предстоящей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Яна Ставская