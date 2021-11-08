Основатель Microsoft призывает к глобальным усилиям по подготовке к будущим пандемиям.

Американский предприниматель, общественный деятель и филантроп Билл Гейтс призывает человечество заняться глобальными исследованиями стоимостью десятки миллиардов долларов, чтобы подготовить мир к следующей пандемии, которая может быть намного хуже, чем COVID-19.

По словам миллиардера, ужасающее число погибших и экономический ущерб, нанесенный коронавирусом, должны стимулировать финансирование проектов, направленных на улучшение вакцин, лечения и диагностических тестов, которые потребуются для более эффективного сдерживания следующей пандемии, пишет The Guardian.

В интервью бывшему секретарю здравоохранения Великобритании Джереми Ханту Гейтс рассказал, что бюджеты исследований и разработок должны быть сосредоточены на слабостях, выявленных быстрым распространением COVID по всему миру.

"У нас не было вакцин, блокирующих передачу. У нас есть вакцины, которые помогают здоровью, но они лишь немного снижают передачу. Нам нужен новый способ делать вакцины", - считает сооснователь компании Microsoft.

Читайте такжеВ десятки раз хуже COVID-19: Билл Гейтс предсказал новую опаснейшую пандемиюЭкспертная группа по эффективности вакцин, входящая в британский правительственный комитет SAGE (The Scientific Advisory Group for Emergencies), считает, что защита от коронавируса SARS-CoV-2 составляет 65% после двух инъекций AstraZeneca и 75% после двух доз Pfizer, причем оба препарата обеспечивают около 95% защиты от госпитализации. Однако со временем иммунитет ослабевает.

Гейтс также сетует на отсутствие эффективных методов лечения COVID, добавляя, что, хотя стероид дексаметазон и новый противовирусный препарат молнупиравир способны помогать, такая терапия недостаточно эффективна. Он также раскритиковал ситуацию с диагностическим тестированием, которое должно помочь снизить уровень смертности, но этого не происходит.

Через пять лет миллиардер надеется написать книгу о том, как мир наконец-то будет готов к новым пандемиям.

"На исследования и разработки потребуются десятки миллиардов и, вероятно, около миллиарда в год для целевой группы, специализирующейся на пандемиях, на уровне ВОЗ", - отметил Билл Гейтс.

Целевая группа ВОЗ будет осуществлять надзор за пандемией и запускать то, что Гейтс назвал "микробными играми", где страны практикуют ответные меры на события, которые могут спровоцировать следующий кризис - такие как, к примеру, когда биотеррористы распространят оспу в 10 аэропортах.

"Существуют естественные эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом, которые могут быть даже хуже, чем то, что мы переживаем сегодня. И все же достижения медицинской науки должны дать нам инструменты, которые, как вы знаете, мы могли бы значительно улучшить... В следующем году эти вложения должны быть сделаны, в том числе в глобальную рабочую группу по пандемии", - сказал миллардер.

По словам Гейтса, для подготовки к следующей пандемии необходимо сделать дешевые вакцины, иметь большие фабрики по их производству и "искоренить" грипп и простуду.

"Наряду с климатическим посланием и продолжающейся борьбой с болезнями бедных слоев населения я буду много говорить о готовности к пандемии. И я думаю, что это будет плодородно, потому что, как вы знаете, мы потеряли триллионы долларов и миллионы жизней. И граждане ожидают, что их правительства не позволят этому повториться снова", - отметил сооснователь Microsoft.

Как сообщал УНИАН, ранее Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии.

Он также заявил, что "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" пожертвует 315 миллионов долларов, чтобы помочь мелким фермерам выращивать урожаи в условиях изменения климата и создать соответствующий семенной фонд.

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Автор: Катерина Комолова