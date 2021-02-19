Он был одним из первых врачей, который подчеркивал важность диеты и физических упражнений для лечения заболеваний сердца.

В США скончался известный врач-кардиолог Бернард Лаун. Он изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на AP.

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16 февраля 2021 года он скончался у себя дома в штате Массачусетс в возрасте 99 лет. В последнее время страдал от осложнений застойной сердечной недостаточности и пневмонии.

Он был одним из первых врачей, который подчеркивал важность диеты и физических упражнений для лечения заболеваний сердца. Из его примера можно увидеть, что это действительно влияет на продолжительность жизни.

Справка УНИАН: что известно о Бернарде Лауне

Лаун родился 7 июня 1921 года. В 1935 году его семья вместе эмигрировала в США.

В 1962 году Лаун изобрел кардиовертер (дефибриллятор постоянного тока). Это устройство, которое с помощью электрошока заставляет сердце восстановить нормальный ритм.

Он был известным социальным активистом и в 1980 годах стал соучредителем организации "Международные врачи за предотвращение ядерной войны". Организация призвала ввести мораторий на испытания и производство ядерного оружия.

В 1985 году Лауна наградили Нобелевской премией мира за повышение осведомленности о последствиях ядерной войны во время Холодной войны между США и СССР.

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Автор: УНИАН