По всей территории Австрии с 15 ноября для невакцинированных от коронавируса будут действовать запреты на передвижения без необходимости.

Правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель в воскресенье, 14 ноября, ввели карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса.

По словам австрийского канцлера Александера Шалленберга, это связано с ежедневным увеличением числа инфицированных, а также "позорно низким уровнем вакцинации", сообщает DW.

"Этот шаг дался нам сложно, однако он необходим", - подчеркнул Шалленберг.

Запреты будут действовать со следующего дня, 15 ноября, и сначала продлятся 10 дней. По данным СМИ, они будут касаться около двух миллионов человек из почти 9-миллионного населения Австрии.

Непривитые и не полностью вакцинированные ограничены в передвижении без необходимости. Им запрещают выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будут контролировать с помощью выборочных проверок.

Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия смогут только вакцинированные и те люди, кто недавно выздоровел от COVID-19.

С ноября в Австрии на рабочих местах требуют подтверждения вакцинации или выздоровления, или отрицательный тест. Такие требования привели к резкому увеличению количества первых прививок за последние дни. Однако количество зараженных продолжает стремительно расти. За двое минувших суток власти сообщили о почти 11800 и более 11500 новых случаев заражения за сутки. Всего с начала пандемии в Австрии зафиксировали более 959 тысяч случаев инфицирований и более 11,7 тысячи умерших.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

Тем временем в Украине коронавирус COVID-19 в субботу, 13 ноября, нашли у 14490 человек. За сутки выздоровели 11146 человек, госпитализированы 4881 человек, а умерли 403 инфицированных.

Также в течение субботы, от COVID-19 было вакцинировано 145 тыс. 241 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 млн 187 тыс. 561 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 665 тыс. 945.

По статистике, большинство больных коронавирусом, которые попали в больницу, не были вакцинированы против COVID-19.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко