Австрия готовится ввести новый локдаун только для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан.

ВОЗ вновь назвала Европу эпицентром заражений коронавирусом. В ряде стран статистика заболевших выросла в десятки раз по сравнению с показателями лета-начала осени. Большая часть пациентов с тяжелой формой - невакцинированные.

В частности, Австрия готовится ввести новый локдаун только для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан. Это означает, что они не смогут покидать дома без веской причины, к которым относятся поход на работу, за покупками и занятия спортом на свежем воздухе.

Критики этой меры считают, что у властей нет ресурсов, чтобы контролировать ее выполнение. Кроме того, невакцинированные австрийцы уже давно не могут посещать рестораны, кинотеатры, салоны красоты и горнолыжные курорты.

Однако комиссия эпидемиологов при австрийском правительстве считает, что резкий скачок заболеваемости по всей стране представляет настоящую угрозу, и введение дополнительных ограничений необходимо.

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Пока локдаун коснется лишь некоторых районов страны. С понедельника он будет введен в Верхней Австрии - регионе с самым низким уровнем вакцинации, граничащим с Германией и Чехией. На очереди федеральная земля Зальцбург.

Однако австрийский канцлер Александр Шелленберг предупредил, что общенациональный локдаун может также стать неизбежным.

Кроме этого, правительство Дании также готово ввести новые ограничения. Дания - одна из немногих европейских стран, отменившая в сентябре почти все ковидные ограничения. Власти объясняли это тем, что стране удалось избежать третьей волны заражаемости в весенне-летний период благодаря жесткому локдауну, введенному в прошлое Рождество.

Однако вскоре после снятия ограничений статистика заболеваний в стране пошла резко вверх: в среднем 2300 случаев на протяжении многих дней в начале ноября по сравнению с 200+ в середине сентября.

Власти Дании обсуждают повторное введение паспортов вакцинации во всех общественных местах, а также точечные введения дополнительных ограничений в разных районах страны.

Также в Германии число новых случаев заражения COVID-19 в Германии достигло рекордной отметки: более 50 тыс. за минувшие сутки.

Накануне один из ведущих вирусологов страны предупредил, что новая вспышка может привести к смерти порядка 100 тыс. человек. На сегодняшний день невакцинированными остаются около 16 млн жителей Германии в возрасте от 12 лет. Уходящий канцлер Ангела Меркель призвала региональные власти предпринять все возможные меры для исправления ситуации.

Ее вероятный преемник Олаф Шольц заявил, что следует ввести очередные ограничения, чтобы приостановить быстрое распространение инфекции и "пережить зиму", сообщает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая