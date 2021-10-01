С 1 октября введение ботулинического токсина или филлеров в косметических целях лицам младше 18 лет в стране является уголовным преступлением.

В Англии люди младше 18 лет больше не смогут делать уколы ботокса, а также филлеров по косметическим причинам.

В стране вступил в силу закон о ботулиническом токсине и косметических наполнителях (филлерах).

"С 1 октября 2021 года введение ботулинического токсина (широко известного как ботокс) или филлеров в виде инъекций в косметических целях лицам младше 18 лет в Англии является уголовным преступлением, даже если у тех есть разрешение лица старше 18 лет", - сообщается на информационном сайте государственного сектора Соединенного Королевства.

Также нарушением является организация процедуры или запись на прием для предоставления этих процедур любому лицу в возрасте до 18 лет.

Читайте такжеДерматолог из США назвал 10 правил, которые позволят сократить морщиныОтмечается, что нарушение закона "может повлечь за собой уголовное преследование и неограниченный штраф". Причем закон распространяется и на приезжающих в Англию из-за границы.

Однако такие процедуры могут быть разрешены, если их назначит практикующий врач по медицинским показаниям.

Таким образом английские власти надеются защитить молодых людей от потенциальных рисков для здоровья, связанных с ботулотоксинами и филлерами.

Ранее в Англии пенсионерке вместо ботокса вкололи говяжий желатин. В результате лицо женщины распухло так, что она практически ничего не видела.

А украинкам вместо ботокса вкалывали неизвестное вещество из Китая.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова