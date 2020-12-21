Специалист считает, что со временем ученые будут обнаруживать новые и новые штаммы коронавируса.

На сегодня нет каких-либо доказательств того, что имеющиеся вакцины против коронавируса могут быть неэффективны против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании.

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Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джордж Резерфорд.

Эксперт подчеркнул, что, по имеющимся данным, мутация вируса не сказалась на его вирулентности, то есть способности вызывать болезнь и убивать организмы.

«Все вирусы мутируют, поэтому со временем мы будем обнаруживать все новые и новые штаммы», — заявил Резерфорд.

Ученый отметил, что пока сложно судить, сработают ли введенные ограничения на авиаперелеты в Великобританию и меры, предпринятые британским правительством для сдерживания распространения нового штамма. В то же время он полагает, что чем строже локдаун, тем с большей вероятностью он даст результат.

Эпидемиолог добавил, что появление нового штамма едва ли увеличит количество повторных заражений коронавирусом, что само по себе является очень редким явлением.

Он также указал на отсутствие доказательств того, что мутации оказывают влияние на эффективность имеющихся вакцин.

«Полагаю, что у нас есть достаточная уверенность в том, что вакцины будут работать и против этого штамма», — сказал Резерфорд.

Новый вид коронавируса: что известно

14 декабря стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса.19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

Велкобритания ввела в Лондоне и в части Англии жесткий локаун (так называемый карантин четвертого уровня).

На этом фоне все больше стран приостанавливают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры требуются, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter. Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется. Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств.

Украина планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем, "британский" вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.

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Автор: УНИАН