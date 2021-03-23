Эксперты добавляют, что не все осознают силу домашних аллергенов, и что генеральная уборка сокращает их количество.

Г енеральная уборка полезна для здоровья / фото Depositphotos

Если вас беспокоят сезонные аллергии, попробуйте сократить их тяжесть с помощью хорошей генеральной уборки. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), это может не только облегчить некоторые из весенних симптомов, но и избавить от аллергенов, которые присутствуют в доме.

«Если вы не из тех, кто регулярно проводит генеральную уборку, подумайте о том, чтобы заняться этим в этом году», - рассказывает доктор Тодд Мар, аллерголог и президент ACAAI, пишет МедикФорум.

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«Тщательная очистка помогает избавиться от таких вещей, как пыль, плесень, шерсть домашних животных и других аллергенов, которые, возможно, влияли на ваше состояние зимой», - говорит эксперт.

По словам Мар, многие люди думают, что весна и осень – это время, когда у них начинается сезонная аллергия. Он добавляет, что не все осознают силу домашних аллергенов, и что генеральная уборка сокращает их количество.

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Автор: Виктория Гордиенко