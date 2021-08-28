Осложнения у пациента начались с головных болей и потемнения в правом глазу.

Американские медики зафиксировали новое осложнение после COVID-19 - болезнь может вызывать потерю зрения.

Об этом сообщает Science Alert, ссылаясь на доклад Колледжа врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете.

Они пишут, что у 70-летнего мужчины, который обратился к медикам из-за насморка, диагностировали коронавирус.

Но неделю спустя его состояние ухудшилось - у него начались головные боли и потемнение в правом глазу (он мог различать лишь крупные силуэты). Кроме того, любое движение глазом тоже вызывало резкую боль.

Читайте такжеУченые выяснили, что популярное жаропонижающее может защитить от заражения COVID-19После компьютерной томографии стало ясно, что источником проблем является сильное воспаление пазух по правой стороне лица - в результате этого разрушалась сама кость.

В ходе экстренного хирургического вмешательства из каждой полости были удалены воспаленные ткани. Но скоро боли снова вернулись, а зрение пациента ухудшилось.

В удаленных тканях врачи обнаружили бактерии Streptococcus constellatus, которые обычно встречаются в кишечнике и ротовой полости.

Кроме того, у мужчины выявили увеличенную концентрацию активных белых кровяных телец - следствие присутствия в крови антител IgG4, которые способны вызывать аутоиммунное заболевание, поражающее любую часть тела, усиливая воспаление и вызывая всевозможные боли.

В итоге пациенту поставили диагноз синусит, связанный с IgG4. И после курса антибиотиков и стероидов он пошел на поправку, а через три недели полностью выздоровел. Зрение к нему также вернулось.

Напомним, что ранее в этом году ученые описали необычный симптом COVID-19 - "ковидный язык".

Автор: Станислав Кожемякин