Если пользователь Amazfit PowerBuds Pro долго находится в одном положении, наушники подают сигнал и предлагают сменить позу.

Компания Amazfit представила беспроводные TWS-наушники PowerBuds Pro, наделенные функциями контроля состояния здоровья пользователя.

В продаже они появятся 15 июля, в США PowerBuds Pro будут стоить $150, а в странах Европы новинку Amazfit предложат за 130 евро.

Аксессуар получил внутриканальные датчики сердечного ритма PPG, который отслеживает пульс во время тренировки и предупреждает о повышении частоты сердцебиения, а во время беговых тренировок наушники способны самостоятельно определять их начало и запускать подсчет времени и скорости бега, расстояния, сожженных калорий и других параметров. Синхронизировать полученные данные можно с популярными спортивными приложениями вроде RunKeeper.

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Инновационным решением стал встроенный акселерометр, фиксирующий угол наклона шейных позвонков человека. Если пользователь Amazfit PowerBuds Pro долго находится в одном положении, наушники подают сигнал и предлагают сменить позу. Разработчики заявляют, что это решение помогает сохранить осанку, избежать головных болей и боли в шее.

За защиту слуха отвечают система активного шумоподавления и контроль громкости воспроизводимого контента, который, руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, отправляет в приложение Zepp советы по оптимальной громкости и длительности прослушивания контента, передает kommersant.

С помощью трех встроенных микрофонов реализована система активного шумоподавления, способная снижать уровень внешнего шума на величину до 40 дБ. Шумоподавление работает в нескольких режимах, оптимизированных для снижения шума в условиях помещений и транспорта, а также предложены специальный сценарий для тренировок и адаптивный режим шумоподавления.

Без подзарядки Amazfit PowerBuds Pro способны проработать до девяти часов, а с помощью зарядного футляра автономность наушников можно увеличить до 30 часов.

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Автор: Ирина Погорелая