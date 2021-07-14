В прошлом году более 4% случаев онкологических заболеваний в мире были связаны с употреблением алкоголя.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном издании The Lancet.
Проанализировав открытые статистические данные об употреблении алкоголя в разных странах в 2010 году, международная группа ученых связала это с данными о раке в 2020-ом, допустив наличие прямой взаимосвязи между этими фактами.
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Таким образом, исследователи обнаружили в прошлом году 741,3 тыс. новых случаев онкозаболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Это преимущественно был рак пищевода, печени и груди.
Почти 47% из таких пациентов отличались обильными возлияниями спиртного - то есть, в день они выпивали больше шести порций крепких спиртных напитков, или 60 и более граммов чистого спирта.
Употребление 20-60 граммов этанола (то есть, две-шесть порций спиртного) в день привело еще к 39,4% случаям раковых заболеваний.
Еще 14% раковых больных выпивали до двух порций спиртных напитков (меньше 20 граммов этанола) в сутки.
При этом мужчин среди пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными страстью к спиртному, оказалось более чем втрое больше.
Само исследование учитывало данные о продаже алкоголя в 2010 году, и опускало ряд сопутствующих канцерогенезу факторов, например, экологические, физиологические, генетические и социальные.
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