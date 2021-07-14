Каждый двадцатый раковый больной раньше любил выпить, считают ученые

В прошлом году более 4% случаев онкологических заболеваний в мире были связаны с употреблением алкоголя.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном издании The Lancet.

Проанализировав открытые статистические данные об употреблении алкоголя в разных странах в 2010 году, международная группа ученых связала это с данными о раке в 2020-ом, допустив наличие прямой взаимосвязи между этими фактами.

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Таким образом, исследователи обнаружили в прошлом году 741,3 тыс. новых случаев онкозаболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Это преимущественно был рак пищевода, печени и груди.

Почти 47% из таких пациентов отличались обильными возлияниями спиртного - то есть, в день они выпивали больше шести порций крепких спиртных напитков, или 60 и более граммов чистого спирта.

Употребление 20-60 граммов этанола (то есть, две-шесть порций спиртного) в день привело еще к 39,4% случаям раковых заболеваний.

Еще 14% раковых больных выпивали до двух порций спиртных напитков (меньше 20 граммов этанола) в сутки.

При этом мужчин среди пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными страстью к спиртному, оказалось более чем втрое больше.

Само исследование учитывало данные о продаже алкоголя в 2010 году, и опускало ряд сопутствующих канцерогенезу факторов, например, экологические, физиологические, генетические и социальные.

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Автор: Станислав Кожемякин