Панические атаки связаны со светобоязнью

Панические атаки отличаются от нормальных реакции в ответ на стрессовые ситуации в виде страха и тревоги. Предыдущие исследования показали, что время года влияет на течение данного заболевания

В новом исследовании ученых из Университета Сиены приняли участие 24 пациента с паническим расстройством и 33 здоровых человека. Исследователи использовали тест для оценки светочувствительности. Отвечая на вопросы теста, участники должны были согласиться или не согласиться с рядом утверждений об их отношении к свету, например: "Солнечный свет настолько раздражает меня, что я должен носить солнцезащитные очки, когда выхожу на улицу".

Здоровые люди оказались светолюбивыми, то есть им нравился яркий свет. Однако данная тенденция не была статистически значимой. Для пациентов с паническим расстройством были характерны средние и высокие уровни светобоязни. В среднем добровольцы, страдавшие от панических атак, набрали 0,34 балла, а здоровые люди - 0,11 балла.

Так, панические атаки могут быть связаны с гиперчувствительностью к яркому свету. Неизвестно, является ли эта связь причинно-следственной, но ученые предполагают, что у нее существует биохимическая основа. Данное открытие может привести к разработке новых методов лечения панического расстройства.

meddaily.ru