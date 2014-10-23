Аспирин: больше вреда или пользы?

В частности доказано, что прием аспирина наносит здоровью гораздо больше вреда, чем пользы. Специалисты из Университета Уорвика в Англии, настаивают на том, что медики должны прекратить назначать пациентам аспирин в профилактических целях в столь больших масштабах.

Многие люди принимают постоянно аспирин, защищая себя таким образом от инсульта и развития других сердечных заболеваний. Сведения о том, что регулярный прием аспирина снижет на десять процентов риск сердечно-сосудистых заболеваний, действительно существуют. В некоторых исследованиях также было установлено, что аспирин защищает от рака прямой кишки.

Однако в ходе недавних научных изысканий было выяснено, что частое использование аспирина в целях профилактики нередко вызывает негативные последствия для здоровья, такие, например, как внутренние кровотечения, геморрагические инсульты, связанные главным образом лопнувшими сосудами, а не с заблокированными сосудами головного мозга.

Ученые из Университета Уорвика провели научную работу глобальных масштабов, в ходе которой ими были проанализированы все имеющиеся подтверждения, как пользы, так вреда аспирина. В результате эксперты пришли к следующему заключению: этот препарат лучше не принимать.

Руководитель исследования Эйлин Кларк рассказал о существовании тончайшей грани между благоприятным и неблагоприятным воздействием аспирина при ежедневном приеме препарата. Поэтому профессор советует соблюдать осторожность. Аспирин опасно назначать всем пациентам при отсутствии точного понимания негативных эффектов, возникающих при употреблении аспирина каждый день. Необходимо искать альтернативу аспирину.

med2.ru