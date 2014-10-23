Норвежская медработница, перенесшая лихорадку Эбола, намерена вернуться в Африку

Как сообщают СМИ королевства, 30-летняя гражданка Норвегии полна решимости уже в качестве медика, а не пациента продолжать борьбу с вирусом, который с декабря прошлого года унес в Западной Африке более 4,5 тыс. жизней.

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"Моя первая миссия в составе группы "Врачей без границ" оказалась не совсем такой, как я думала, - улыбаясь, заявила журналистам Михальсен, о выздоровлении которой было объявлено в понедельник. - Тем не менее, я надеюсь продолжить работу в поле. Мне очень повезло, меня удалось быстро эвакуировать, и я прошу врачей больницы Уллевол принять мою искреннюю благодарность за лечение. Однако у большинства из тех, кто заразился вирусом Эбола в Западной Африке, мало шансов. Они умирают в одиночестве".

Михальсен заразилась болезнью на территории Сьерра-Леоне, где в течение трех месяцев она работала врачом в Бо - втором по величине городе страны. 4 октября она почувствовала недомогание, у нее поднялась температура.

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Чтобы свести к минимуму прямые контакты с окружающими, женщина сделала себе анализ на малярию, который оказался отрицательным, а затем на БВЭЭ. Он дал положительный результат. Страшный диагноз был подтвержден 5 октября, а уже 7 октября на специально оборудованном медицинском самолете женщина была доставлена на родину из Фритауна - столицы Сьерра-Леоне.

"Я хотела бы, чтобы все журналисты, которые сейчас пишут обо мне, переключили свое внимание на события в Западной Африке, где людям как никогда нужна помощь, - заявила Михальсен. - Пришла пора действовать. Одних слов и одних денег больше недостаточно. Мир должен приложить все усилия для того, чтобы победить вспышку стремительно распространяющейся болезни. К этой задаче необходимо было со всей серьезностью подойти еще много месяцев назад, тогда у детей в Сьерра-Леоне, возможно, был бы шанс снова пойти в школу после Нового года".

После двух недель, проведенных в строгой изоляции, Михальсен, по словам врачей, больше не опасна. Состояние ее здоровья также практически не вызывает беспокойства, однако в ближайшие дни она все же будет оставаться под наблюдением специалистов. Руководство медицинского учреждения пока не разглашает информацию о том, какое именно лечение получает женщина.

ИТАР-ТАСС