Одно упражнение поможет избавиться от сколиоза

Через несколько месяцев был отмечен значительный клинический эффект, величина которого зависела от природы заболевания и регулярности занятий.

Большинство нехирургических методов лечения сколиоза основаны на изменении формы спины и позвоночника в результате расслабления мышц и связок. Почти все эти методы недостаточно оценены в систематических исследованиях.

В данной работе приняли участие 25 пациентов с искривлением основной дуги от 6 до 120 градусов. Всех пациентов обучили позе боковой планки. В течение первой недели нужно было удерживать эту позу 10-20 секунд ежедневно на стороне выпуклой части дуги искривления (на более слабой стороне). После больным следовало практиковать сохранение этой позы насколько возможно долго. Упражнение необходимо было повторять ежедневно.

Радиологи и ортопеды, которым было неизвестно о вмешательстве, оценили рентгеновские снимки участников исследования до начала упражнений и после прекращения участия в исследовании (от 3 до 22 месяцев). В конце исследования угол Кобба (мера искривления) уменьшился в среднем на 32%. Наилучшие результаты были получены у 19 больных, которые более тщательно придерживались режима упражнений. Кроме того, угол Кобба уменьшался в большей степени при идиопатическом сколиозе по сравнению с дегенеративным заболеванием.

Авторы пришли к выводу, что ассиметричное укрепление мышц спины со стороны выпуклой части дуги искривления при помощи боковой планки (позы йоги) в течение нескольких месяцев значительно уменьшает величину дуги.

remedium.ru