Число жертв лихорадки Эбола за 5 дней выросло на 300 человек
10:04, 23 октября 2014Зарубежные новости
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Число погибших от вируса Эбола в трех африканских странах — Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне — составляет 4868 человек, количество зараженных приближается к 10 тысячам
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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Согласно обнародованным в среду данным, от лихорадки Эбола в этих трех странах скончались 4868 человек из 9911 зараженных, что на 300 человек больше, чем было в пятницу. Ранее сообщалось о 4546 жертвах и чуть более 9 тысячах зараженных.
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