7 способов быть сытым, не переедая

В первую очередь, ученые рекомендуют обратить внимание на белки. Согласно исследованиям, ежедневное потребление полдника с высоким содержанием белка помогает контролировать аппетит, чувствовать сытость и избежать нездоровых вечерних "перекусов" - чувству "полного желудка" способствуют молочная сыворотка, соя, горох, и яичный белок.

Помимо этого, желание перекусить уменьшается при употреблении продуктов из цельного зерна и волокна - таких как цельнозерновой хлеб или овсяная каша.

В-третьих, ученые рекомендуют яйца, употребление которых на завтрак помогает уменьшить чувство голода в перерывах между приемами пищи.

Согласно четвертой рекомендации, полезно употреблять здоровые жиры, которые содержатся в миндале: согласно исследованиям, те, кто каждый день съедает 40 гр жареного миндаля, справляется с чувством ​​голода, не набирая лишние килограммы.

Пятым пунктом в списке числятся бобовые: горох и чечевица за счет насыщенности белком и низкого содержания жира обеспечивают чувство сытости.

На шестом месте среди рекомендаций ученых стоит экстракт шафрана, благотворно влияющий на аппетит, настроение и уменьшающий тягу перекусить, связанную с привычкой или стрессом.

В качестве еще одного средства борьбы с голодом ученые рекомендуют масло корейского кедра, чьи орехи насыщены здоровыми природными жирами, способствующими выработке "гормона сытости" - холецистокинина.

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