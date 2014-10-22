ВОЗ собирается на экстренное совещание по борьбе с вирусом Эбола
Организацию неоднократно критиковали за слишком медленную реакцию на угрозу этого вируса, который продолжает распространяется в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии
Всемирная организация здравоохранения 22 октября проведет в Женеве экстренное совещание, посвященное борьбе с лихорадкой Эбола.
Об этом сообщает ВВС Украина.
Отмечается, что организацию неоднократно критиковали за слишком медленную реакцию на угрозу этого вируса, который продолжает распространяется в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.
Предусматривается, что на встрече будут обсуждать меры по контролю на границах, а также, следует ли вводить более жесткие правила в аэропортах.
Как известно, вирус лихорадки Эбола стремительно распространяется в Западной Африке. По информации ВОЗ, количество зараженных уже составляет более 9800 человек, около 4,5 тысяч человек умерли. Вирус распространился уже в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.