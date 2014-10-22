Британским врачам запретили пить чай и кофе

Руководство медицинских учреждений приняло данное решение по многочисленным просьбам пациентов. Люди жаловались, что доктора, распивающие горячие напитки во время приема, производят впечатление ленивых и небрежных специалистов.

Врачей проинформировали о запрете с помощью рассылки по электронной почте.

Многие медики сочли запрет несправедливым, новые меры назвали "нелепыми и драконовскими". Врачи организовали кампанию против притеснения в правах, начав с обращения в региональные СМИ. "Что дальше - запретят нам ходить в туалет?" - цитирует слова работника одной из больниц издание Leicester Mercury.

В ответ на претензии ответственная за имидж медицинских учреждений Мишель Скоуэн (Michelle Scowen) напомнила, что распоряжение касается только горячих напитков, которые являются "больше инструментом для расслабления, чем способом пополнить запасы жидкости в организме". Она подчеркнула, что обезвоживание докторам в любом случае не грозит, ведь воду пить можно.

Лента.Ру