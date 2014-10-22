Рак легкого может оставаться незамеченным в течение долгого времени

В настоящее время рак легкого является заболеванием, которое сложно поддается лечению - пятилетняя выживаемость пациентов составляет лишь около 10%.

Авторы обследовали 7 пациентов с диагностированным раком легкого, среди которых были курильщики, люди, отказавшиеся от курения и те, кто никогда не курил. Ученые выяснили, что первые генетические изменения, вызывающие развитие рака, появляются за 20 лет до манифестации первых симптомов заболевания. Причиной возникновения мутаций нередко становится курение. Однако важную роль в появлении генетических нарушений также играют белки APOBEC, участвующие в редактировании мРНК. Мутации, вызванные действием этих белков, часто встречаются в опухолях различного типа.

После первых ошибок в геноме клетки, определяющих раковое перерождение, начинается экспансия опухоли. При этом в различных областях образования накапливаются не одинаковые мутации, и клетки, по-разному расположенные в пространстве, обладают разным генетическим материалом. Нарушение, вызывающее агрессивную экспансию, по оценке ученых может случиться даже через 20 лет после начала опухолевого перерождения.

Исследователи считают, что полученные ими данные помогут при разработке методов раннего выявления рака легкого. Ранняя диагностика заболевания и обнаружение причины, приведшей к развитию заболевания, способствует более эффективному лечению опухолей.

В настоящее время планируется проведение более масштабного эксперимента, в котором примет участие несколько сотен пациентов, страдающих раком легкого.

Ремедиум