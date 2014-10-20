Бутылка сладкой газировки "стоит" 50 минут бега - ученые

Результаты работы были опубликованы опубликованы в журнале "American Journal of Public Health".

Исследователи вычислили, что в бутылке газировки или сока объемом 590 мл содержится 16 чайных ложек сахара, или 250 калорий, на "сожжение" которых потребуется 50 минут бега или прогулка на расстояние не менее 8 км. Информацию об этом они разместили на ярких больших табличках в шести магазинах с низкими ценами в окрестностях Балтимора, и в течение года наблюдали за 3.098 покупателями напитков в возрасте от 12 до 18 лет, четверть которых были опрошены после выхода из магазина.

Среди опрошенных нестандартную надпись заметили только 35%, 59% из которых поверили расчетам и 40% изменили свое поведение. Более того, ученым удалось повлиять на выбор покупателей: продажи сладкой газировки упали на с 54% до 37%, а продажи воды увеличились на 3%.

По мнению ученых, проделанная ими работы очень важна, так как для обычного покупателя стандартная надпись "содержит 250 калорий" ничего не значит, а использование простых для понимания подписей обходится недорого и может убедить подростков пить меньше сладкой газировки, что сократит распространение сахарного диабета и ожирения.

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