Канада отправляет в Женеву экспериментальную вакцину от Эболы

Согласно официальному заявлению, сделанному в субботу, 18 октября, правительство Канады с 20 октября начнет поставки 800 экспериментальных вакцин от вируса Эбола, которые будут направлены в представительство Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщает агенство Reuters.

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Там на основании консультаций с представителями органов здравоохранения стран, наиболее пострадавших от вспышки болезни, будет принято решение о том, каким образом будут распределены дозы препарата.

Вакцина, разработанная в национальной микробиологической лаборатории в Виннипеге (Канада), показала многообещающие результаты при тестировании на животных и сейчас проходит клинические испытания на людях.

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О решении направить экспериментальную вакцину в африканские страны, где свирепствует эпидемия лихорадки, власти Канады сообщили еще в середине августа. Причиной задержки поставки, по данным Reuters, стали разногласия по материально-техническим и этическим вопросам, возникшие между руководством государственной лаборатории, канадскими властями и представителями ВОЗ.

По данным Reuters, оказать помощь западно-африканским странам планируют и власти Конго, которые намерены обучить более 1.000 добровольцев и направить их в зараженные регионы для борьбы с эпидемией лихорадки.

Смертельный вирус, унесший жизни более 4.500 человек, приводит к летальному исходу в 25-90% случаев. Болезнь начинается остро, больных беспокоит сильная головная боль, боли в мышцах, понос, боли в животе. Несколько позднее появляется сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки дегидратации. На 5-7-й день болезни появляется сыпь, после исчезновения которой отмечается шелушение кожи. Геморрагический синдром проявляется в виде кровотечений.

Вирус передается при контакте с выделениями заболевшего человека - кровью, потом, экскрементами, а также в результате полового акта или при неосторожном обращении с телом скончавшегося от этого заболевания.

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