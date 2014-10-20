Вегетативные пациенты имеют "проблески сознания" - исследование

Врачи обычно считают, что пациенты с тяжелыми травмами головного мозга, не реагируют на окружающий мир.

Исследователи надеются, что их работа поможет выявить тех, кто на самом деле находится в сознании, но не в состоянии общаться.

Исследование опубликованное в журнале "PLoS Computational Biology".

После значительных травм головного мозга, например после ДТП, некоторые люди могут приходить в сознание, однако не реагировать на происходящее вокруг них.

Врачи называют это состояние человека вегетативным.

Пациенты, как правило, открывают глаза и смотрят вокруг, однако не реагируют на команды и не могут делать никаких целенаправленных движений. Некоторые люди могут оставаться в таком состоянии в течение многих лет.

Однако ряд последних исследований ставят под сомнение этот диагноз - ученые предполагают, что некоторые пациенты могут осознавать, что происходит вокруг, однако не имеют возможности коммуницировать.

Команда ученых из Кембриджского университета исследовали 13 пациентов в вегетативном состоянии. Активность их нервов изучали с помощью сетки электродов, прикрепленных к голове.

Эти результаты сравнили с мозговой активностью у здоровых добровольцев.

В четырех из 13 пациентов результаты были очень похожи на результаты здоровых людей.

На втором этапе эксперимента этих четырех пациентов попросили представить, что они играют в теннис - и исследовали реакцию их мозга на аппарате МРТ.

Предыдущие исследования показывали, что участок мозга, который связан с планированием движений, активизировался, когда больные выполняли поставленную задачу.

Трое из пациентов в исследовании Кембриджской команды также показали подобные результаты. Это позволяет предположить, что они были при достаточном сознании, чтобы понять команду и выполнять ее.

Врачи считают, что эта информация может быть полезной для семей и врачей, которые ухаживают за пациентами.

bbc.co.uk