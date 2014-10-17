Каннабис особенно вреден для женщин

Такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя для женщин более губительны, чем для мужчин. Особенно это касается курения каннабиса. К такому мнению пришли ученые после того, как проанализировали половые различия в чувствительности к ТГК, ключевому ингредиенту каннабиса, в первом исследовании такого плана. Исследователи обнаружили, что курение концентрированной марихуаны более рискованно для женщин, так как на них сильнее влияет гормон эстроген, находящийся в составе растительного наркотика. Новое исследование, проведенное на крысах, подробно описывает восприимчивость женщинами к эстрогену в марихуане, пишет percare.ru.

Предыдущие исследования показали, что женщины более склонны к злоупотреблению каннабисом, а также быстрее становятся зависимыми, чем мужчины. У женщин, после отказа от курения марихуаны, наблюдаются такие симптомы: раздражительность, нарушения сна и снижение аппетита. Также было доказано, что у слабого пола высока вероятность рецидива.

Тем не менее, несмотря на различия в воздействии марихуаны на оба пола, исследования на восприимчивость к «легким» наркотикам были проведены и на мужчинах. Выяснилось, что женщины, даже при снижении дозы каннабиса на 30%, все равно более восприимчивы наркотику. Это лишний раз доказывает, что женщины подвергаются более высокому риску, если решат употреблять даже разрешенный наркотик.