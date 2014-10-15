Средиземноморская диета приостанавливает метаболический синдром

В Журнале Канадской медицинской ассоциации опубликованы результаты исследования, которые показывают, что употребление блюд средиземноморской кухни с добавлением оливкового масла или орехов может помочь переломить метаболический синдром.

Около 25% взрослых по всему миру страдают от метаболического синдрома. Он характеризуется присутствием минимум трех характеристик из следующего списка: большая окружность талии, высокое кровяное давление, низкий уровень «хорошего» холестерина, высокий уровень триглицеридов и сахара в крови. Метаболический синдром может привести к возникновению сердечнососудистых заболеваний и диабета.

Испанские ученые проанализировали данные исследования, в котором принимали участие мужчины и женщины в возрасте 55-80 лет с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Участники были поделены на три группы в зависимости от рациона: средиземноморская диета с добавлением оливкового масла, средиземноморская диета с добавлением орехов или обезжиренная диета.

После периода наблюдения в 4,8 года, исследователи обнаружили, что в группах, где люди придерживались средиземноморской диеты, на 28,2% сократилось количество добровольцев, отвечающих критериям метаболического синдрома.

При этом исследователи отмечают, что средиземноморская диета с оливковым маслом или орехами воздействует на организм таким образом, что приводит к реверсии метаболического синдрома.

patee.ru