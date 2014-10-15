Обнаружен новый класс молекул, подавляющих оксидативный стресс

В ходе метаболической активности клетки и в ответ на ряд факторов внешней среды создаются реактивные формы кислорода (пероксиды и свободные радикалы). При нарушении баланса про- и антиоксидантных механизмов, запускаются процессы повреждения клетки (окислительный стресс, оксидативный стресс), которые связывают с развитием онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.

Ответ клетки на избыточную продукцию реактивных форм кислорода регулируется группой генов антиоксидантного ответного элемента (antioxidant response element, ARE), которые в свою очередь контролируются активатором транскрипции Nrf2 и репрессором транскрипции Bach1. Разработка новых препаратов, влияющих на эту систему, представляет собой большой интерес. В более ранних работах изучались молекулы, действующие на белок Nrf2 и его регуляторы. В новой работе был проведен поиск веществ, которые бы влияли на репрессор Bach1.

У белка Bach1 есть естественный лиганд, гем. Гем угнетает связывание репрессора с генами антиоксидантного ответного элемента, а под действием активатора Nrf2 идет выработка антиоксидантных белков, в том числе гемоксигеназы-1. Исследователи создали модель на человеческих фибробластах, которая позволила провести скрининг малых молекул, индуцирующих продукцию гемоксигеназы-1. В результате скрининга было выделено вещество HPP-4382 с наиболее перспективными характеристиками, подтвержденными в дополнительных экспериментах на доклинических моделях.

Авторы предполагают, что молекула HPP-4382 может дать начало новому классу антиоксидантных препаратов, и планируют продолжение доклинических исследований.

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