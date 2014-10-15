Имплант в молочной железе может вызвать опухоль
Международная группа исследователей под руководством Лукаса Кеннера (Lukas Kenner) обнаружила, что внедрение имплантов для коррекции формы молочных желез может вызывать развитие редкой формы анапластической крупноклеточной лимфомы (АККЛ)
Чаще всего АККЛ поражает лимфатические узлы, а также кожу, легкие, печень. Существует два подтипа анапластической крупноклеточной лимфомы. При ALK-позитивной форме раковые клетки продуцируют мутантную форму киназы ALK, а при ALK-негативной лимфоме экспрессия этого белка отсутствует совсем. ALK-позитивная форма рака лучше подается лечению, а сама лимфома оказывается менее агрессивной.
Авторы проанализировали данные о 71 больной с подтвержденной АККЛ, причиной развития которой стала операция по внедрению имплантов молочной железы. У пациентов, перенесших операции по установке имплантов, опухоль была локализована нетипично, поражая область молочной железы и шрама, оставшегося после хирургического вмешательства. АККЛ, развивавшаяся у этих пациентов, относилась к новому неизвестному ранее подтипу. Раковые клетки не экспрессировали ALK, однако выживаемость больных с этой формой рака была довольно высокой. Нередко удаление имплантов и окружающих тканей приводило к излечению. Опухоль развивалась в течение 10 лет после операции. Исследователи подчеркивают, что эта форма лимфомы встречается очень редко: частота возникновения рака составляет не более 6 случаев на 3 миллиона операций.
Ученые пока не выяснили, почему внедрение имплантов молочной железы ведет к развитию лимфомы. С учетом случаев излечения после удаления имплантов можно предполагать, что опухоль вызывается нарушением иммунного ответа организма.