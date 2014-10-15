Имплант в молочной железе может вызвать опухоль

Чаще всего АККЛ поражает лимфатические узлы, а также кожу, легкие, печень. Существует два подтипа анапластической крупноклеточной лимфомы. При ALK-позитивной форме раковые клетки продуцируют мутантную форму киназы ALK, а при ALK-негативной лимфоме экспрессия этого белка отсутствует совсем. ALK-позитивная форма рака лучше подается лечению, а сама лимфома оказывается менее агрессивной.

Авторы проанализировали данные о 71 больной с подтвержденной АККЛ, причиной развития которой стала операция по внедрению имплантов молочной железы. У пациентов, перенесших операции по установке имплантов, опухоль была локализована нетипично, поражая область молочной железы и шрама, оставшегося после хирургического вмешательства. АККЛ, развивавшаяся у этих пациентов, относилась к новому неизвестному ранее подтипу. Раковые клетки не экспрессировали ALK, однако выживаемость больных с этой формой рака была довольно высокой. Нередко удаление имплантов и окружающих тканей приводило к излечению. Опухоль развивалась в течение 10 лет после операции. Исследователи подчеркивают, что эта форма лимфомы встречается очень редко: частота возникновения рака составляет не более 6 случаев на 3 миллиона операций.

Ученые пока не выяснили, почему внедрение имплантов молочной железы ведет к развитию лимфомы. С учетом случаев излечения после удаления имплантов можно предполагать, что опухоль вызывается нарушением иммунного ответа организма.

remedium.ru