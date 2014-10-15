ВОЗ: смертность от лихорадки Эбола приблизилась к 70%

По словам помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда (Bruce Aylward), число зарегистрированных случаев инфекции достигло 8914, количество летальных исходов – 4447. С учетом незарегистрированных случаев смертность в ходе текущей эпидемии, по оценкам экспертов, приближается к 70%.

Несмотря на то, что в местностях с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуаций наблюдается некоторое замедление темпов эпидемии, случаи заболевания фиксируются в новых районах, округах и префектурах, ранее свободных от инфекции, заявил представитель ВОЗ.

Читайте такжеЦукерберг и его жена жертвуют 25 млн долл. на борьбу с Эболой

Эйлвард подчеркнул, что пока совершенно преждевременно говорить о каком-либо прогрессе в сдерживании эпидемии, более того, по прогнозам ВОЗ к началу декабря число новых случаев лихорадки Эбола может достигнуть 5-10 тысяч в неделю.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что в затронутых эпидемией регионах фиксируются далеко не все случаи инфекции. В связи с этим данные по Гвинее нужно умножать на 1,5, по Сьерра-Леоне – на 2 и по Либерии в 2,5 раза.

Не полностью отражает реальную ситуацию и соотношение выявленных случаев заболевания и смертей. Хотя среди зарегистрированных случаев лихорадки Эбола летальным исходом закончилось около половины, реальный показатель смертности в трех наиболее затронутых эпидемией странах, по последним оценкам ВОЗ, составляет около 70%. Таким образом, смертность от распространяющейся в Африке инфекции чрезвычайно высока, подчеркнул Эйлвард.

remedium.ru