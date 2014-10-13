Эксперты надеются, что вспышку лихорадки в Африке можно остановить за 3 месяца

Специальный координатор ООН по борьбе с Эболой Давид Набарро выразил надежду, что вспышку лихорадки в Западной Африке можно будет взять под контроль в течение трех месяцев, передает Русская служба Би-Би-Си.

Набарро пояснил, что имеет в виду ситуацию, когда число новых случаев заболевания начнет уменьшаться.

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Координатор ООН сообщил, что сейчас число случаев заболевания Эболой растет в геометрической прогрессии.

По его словам, люди осознают, что изоляция инфицированных вирусом - это лучший способ предотвратить его передачу.

Набарро также отметил, что количество новых случаев заболевания "достаточно пугающе", так как сейчас распространение Эболы ускоряется.

По меньшей мере 4033 человека умерли от вспышки лихорадки, большинство из них - в Западной Африке.